Genoa | Ballardini | «Il Bologna può vincere con chiunque Voglio il massimo»

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Davide, tecnico del, ha parlato in vista della gara contro il: ecco le parole dell’allenatore dei rossoblu Davideha parlato ai canali ufficiali delin vista della gara contro il. Le sue parole.– «Chiedo di fare il, sono tutte gare molto importanti. Nonostante tutte le difficoltà dobbiamo fare una gara da squadra, molto intensa ed essere chiari nel gioco, attenti e aggressivi nella fase difensiva. Ilha dei giocatori di altissima qualità, hanno un bravo allenatore, questi 5 risultati utili dimostrano che se la giocano con tutti e di poter fare risultato ovunque, probabilmente meritava dinell’ultima gara». PERCORSO DI CRESCITA – «Avere ...

Fantacalcio : Genoa, Ballardini in conferenza: 'Bologna squadra forte, serve attenzione' - buoncalcio : Genoa, Ballardini: “Contro il Bologna dobbiamo fare il massimo” - RGenoana : RT @GenoaCFC: ??? Su Genoa Channel è online il video con le parole di mister #Ballardini alla vigilia di #GenoaBologna. ?? Guardalo qui ?? h… - greenyyeyess : RT @GenoaCFC: ??? Su Genoa Channel è online il video con le parole di mister #Ballardini alla vigilia di #GenoaBologna. ?? Guardalo qui ?? h… - GenoaCFC : ??? Su Genoa Channel è online il video con le parole di mister #Ballardini alla vigilia di #GenoaBologna. ?? Guardal… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

La Repubblica

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni. "L'emozione è quotidiana pe ...Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in vista della gara contro il Bologna: ecco le parole dell'allenatore dei rossoblu ...