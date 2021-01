Galli: «L’aumento dei casi? Paghiamo il liberi tutti dei giorni precedenti il Natale» (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Repubblica intervista Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario del Sacco. Gli viene chiesto come mai nell’ultima settimana i casi di Covid sono tornati a salire. Risponde: «Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni di libera tutti hanno determinato questi dati». Le chiusure dei giorni festivi non faranno necessariamente abbassare di nuovo la curva. «Non funziona proprio così. Se crei un elemento di amplificazione rilassando le misure, accade che ti trovi persone che si sono prese l’infezione fuori e la portano a casa, dove magari trascorrono le feste in famiglia». Galli manifesta preoccupazione per L’aumento dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Repubblica intervista Massimo, ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario del Sacco. Gli viene chiesto come mai nell’ultima settimana idi Covid sono tornati a salire. Risponde: «Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochidi liberahanno determinato questi dati». Le chiusure deifestivi non faranno necessariamente abbassare di nuovo la curva. «Non funziona proprio così. Se crei un elemento di amplificazione rilassando le misure, accade che ti trovi persone che si sono prese l’infezione fuori e la portano a casa, dove magari trascorrono le feste in famiglia».manifesta preoccupazione perdei ...

