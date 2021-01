Fratelli Caputo | il finale di stagione | come finisce la serie

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Qual è ildidilatv di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci? Questa sera – 8 gennaio 2021 – va in onda l’ultima puntata della fiction in quattro episodi che ci ha fatto compagnia durante le festività natalizie. I nodi finalmente vengono al pettine. Laracconta la storia del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Ecco le anticipazioni e la trama deldidi. Tutto quello che c’è da sapere sullatv Alberto è preso dagli ...