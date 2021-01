Fratelli Caputo | cosa è successo nella terza puntata | riassunto

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 gennaio 2021)diandata in onda mercoledì 6 gennaio 2021 su Canale 5? Alberto è ancora tormentato dai problemi in comune e scoprirà assieme a sua moglie Patrizia il segreto custodito dal figlio Andrea: il ragazzo ha nascosto ai suoi genitori una sua grande passione. Andrea, pur essendo uno studente di Economia, coltiva un altro sogno che ha a che fare con la musica. Il ragazzo ha come obiettivo quello di riuscire a diventare un cantautore e vorrebbe partecipare ad un talent show per riuscire ad ottenere visibilità e ilsperato. Per questo sogno da realizzare, Andrea potrà contare sul sostegno e sull’appoggio di suo zio Nino. Streaming e tv Abbiamo visto...