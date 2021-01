Fratelli Caputo, anticipazioni ultima puntata in onda venerdì 8 gennaio su Canale 5 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Fratelli Caputo, anticipazioni dell’ultima puntata in onda venerdì 8 gennaio 2021 alle 21:40 su Canale 5. venerdì 8 gennaio 2021 su Canale 5 si conclude l’appuntamento con la nuova fiction Fratelli Caputo, diretta da Alessio Inturri con Nino Frassica e Cesare Bocci tra i protagonisti. L’appuntamento con l’ultima puntata è per le 21:40 circa su Canale 5. La prima stagione di Fratelli Caputo è prodotta dalla casa di produzione Ciao Ragazzi! e con Apulia Film Comission ed è composta da quattro episodi che sono andati in onda per quattro serate su ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 8 gennaio 2021)dell’in2021 alle 21:40 su5.2021 su5 si conclude l’appuntamento con la nuova fiction, diretta da Alessio Inturri con Nino Frassica e Cesare Bocci tra i protagonisti. L’appuntamento con l’è per le 21:40 circa su5. La prima stagione diè prodotta dalla casa di produzione Ciao Ragazzi! e con Apulia Film Comission ed è composta da quattro episodi che sono andati inper quattro serate su ...

chiasharman : @wantsdybalaa SEMPRE INSIEME CON LE PARTITE, ANCHE FRATELLI CAPUTO, ma che palle :( - ilSipontinoNet : Gatta (FI): “La fiction ‘Fratelli Caputo’ girata in #Salento ma si parla di #Sicilia… e i #pugliesi pagano!”… - vesproericino : #FratelliCaputo Fratelli Caputo ambientato in Sicilia ma girato in Puglia... ma perchè? Non lo potevano fare in dia… - BeatriceDini : RT @AssuntaPavone: „Esposto AGCOM (Fratelli Caputo): messaggi discriminatori nei confronti dei Meridionali” - Jetzt unterschreiben! https:/… - AngiolinaRuta : Esposto AGCOM (Fratelli Caputo): messaggi discriminatori nei confronti dei Meridionali - Firma la petizione!… -