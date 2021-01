Francia e Ungheria giocano in difesa | in Europa si lavora contro la terza ondata

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lockdonw e altri sistemi organizzzativi: l’continua ad affrontare il covid,in. L’ha esteso il lockdown parziale, introdotto per frenare la diffusione del coronavirus, fino al prossimo primo febbraio. Lo ha annunciato oggi il primo ministro magiaro Viktor Orban. Le misure – che includono il coprifuoco tra le 20:00 e le 5:00, il divieto di raduni, l’uso obbligatorio di mascherine in pubblico e lezioni online per scuole superiori e università – sono state introdotte nell’ambito dello stato di emergenza nazionale in vigore dall’11 novembre scorso. “La task force operativa” creata dal governo “ha deciso di estendere le restrizioni attualmente in vigore fino al primo febbraio”, ha detto Orban durante un’intervista ai ...