Francesco Oppini compra casa: 'Non è stato il Grande Fratello a farmi comprare casa ma…'

Dopo il GF VIP, nuova svolta per il figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini, intervistato dal settimanale Nuovo, ha condiviso con i lettori le ultimissime novità nella sua vita, prima tra tutte l'acquisto di casa a Milano. Il concorrente del GF VIP ha spiegato che stava cercando una abitazione per sé e la fidanzata Cristina da qualche tempo, ma soltanto a causa del lockdown si è ritrovato a vivere con la madre Alba Parietti. "Sono tornato da lei per casualità durante il lockdown per l'emergenza Covid e ci sono rimasto perché nel frattempo ho deciso di mettermi a cercare una casa da comprare" In molti potremmo pensare che sia stata la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini a dargli la possibilità di sborsare una cifra considerevole ...

