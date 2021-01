Francesco Monte a Verissimo confida degli attacchi di panico: “Li avevo tutti i giorni” (Foto) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per la prima volta Francesco Monte racconta degli attacchi di panico vissuti fino a poco tempo fa, di come li ha superati, come li affrontava (Foto). E’ a Verissimo che Francesco Monte ha scelto di confidare momenti delicati della sua vita, di tirare fuori il vero se stesso mentre prima di lui si leggeva solo tanto gossip. Di certo oggi è più riservato, pronto a proteggere la sua vita privata. La sua prima volta in tv nel ruolo di tronista di Uomini e Donne e poi gli amori, le copertine, i pettegolezzi, la fine della storia con Cecilia Rodriguez e L’Isola dei famosi per poi farsi spiare ancora nella casa del GF. Francesco Monte oggi sembra avere trovato la sua strada o almeno ha capito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per la prima voltaraccontadivissuti fino a poco tempo fa, di come li ha superati, come li affrontava (). E’ acheha scelto dire momenti delicati della sua vita, di tirare fuori il vero se stesso mentre prima di lui si leggeva solo tanto gossip. Di certo oggi è più riservato, pronto a proteggere la sua vita privata. La sua prima volta in tv nel ruolo di tronista di Uomini e Donne e poi gli amori, le copertine, i pettegolezzi, la fine della storia con Cecilia Rodriguez e L’Isola dei famosi per poi farsi spiare ancora nella casa del GF.oggi sembra avere trovato la sua strada o almeno ha capito ...

