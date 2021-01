Francesca Fialdini si racconta: “Convivenza? Mai affrontata, ma il mio cuore è impegnato” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Fialdini, ospite a Oggi è un altro giorno, si è raccontata tra infanzia, esordi della sua carriera e vita privata Oggi, venerdì 8 gennaio, Francesca Fialdini è stata ospite a Oggi è un altro giorno, programma condotto Serena Bortone su Rai 1. La conduttrice classe 1979 ha iniziato a parlare della sua città Massa, dove ha trascorso la maggior parte dell’infanzia e dei suoi anni di liceo classico. Fialdini ha ricordato quegli anni da studentessa in apprensione, che l’hanno fatta crescere e acquisire maggiore sicurezza in se stessa. Dopo il diploma e la laurea, ha poi intrapreso il percorso da giornalista presso Radio Vaticana. “I miei modelli? Lily Gruber, Giovanna Botteri, che sono delle donne che ha inventato uno stile loro di fare giornalismo”, ha dichiarato la ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021), ospite a Oggi è un altro giorno, si èta tra infanzia, esordi della sua carriera e vita privata Oggi, venerdì 8 gennaio,è stata ospite a Oggi è un altro giorno, programma condotto Serena Bortone su Rai 1. La conduttrice classe 1979 ha iniziato a parlare della sua città Massa, dove ha trascorso la maggior parte dell’infanzia e dei suoi anni di liceo classico.ha ricordato quegli anni da studentessa in apprensione, che l’hanno fatta crescere e acquisire maggiore sicurezza in se stessa. Dopo il diploma e la laurea, ha poi intrapreso il percorso da giornalista presso Radio Vaticana. “I miei modelli? Lily Gruber, Giovanna Botteri, che sono delle donne che ha inventato uno stile loro di fare giornalismo”, ha dichiarato la ...

