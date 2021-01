FOTO Valentino Rossi: le immagini spettacolari alla 12 Ore del Golfo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 2021 di Valentino Rossi è cominciato al volante di una Ferrari. Il “Dottore” insieme a Luca Marini e Alessio Salucci sta partecipando alla 12 Ore del Golfo in Bahrain. I tre stanno correndo per il Team Kessel e sono andati molto bene nelle prove libere: terzo posto nelle FP1 e quarto nelle FP2. Le parole di Valentino Rossi: “Abbiamo fatto due turni di prove libere da tre ore. Di giorno abbiamo fatto il terzo tempo, di notte il quarto. Ci sono tanti piloti che vanno forte, ma pure noi siamo abbastanza veloci. Dobbiamo lavorare sul passo perché gli stint saranno di oltre un’ora, dobbiamo migliorare il balance della macchina per rimanere costanti. La pista è bella, non l’avevamo mai vista e ci siamo trovati tutti bene“. FOTOGALLERY: Valentino ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 2021 diè cominciato al volante di una Ferrari. Il “Dottore” insieme a Luca Marini e Alessio Salucci sta partecipando12 Ore delin Bahrain. I tre stanno correndo per il Team Kessel e sono andati molto bene nelle prove libere: terzo posto nelle FP1 e quarto nelle FP2. Le parole di: “Abbiamo fatto due turni di prove libere da tre ore. Di giorno abbiamo fatto il terzo tempo, di notte il quarto. Ci sono tanti piloti che vanno forte, ma pure noi siamo abbastanza veloci. Dobbiamo lavorare sul passo perché gli stint saranno di oltre un’ora, dobbiamo migliorare il balance della macchina per rimanere costanti. La pista è bella, non l’avevamo mai vista e ci siamo trovati tutti bene“.GALLERY:...

