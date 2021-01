Formazioni ufficiali Borussia Moenchegladbach-Bayern Monaco | Bundesliga 2020 2021

(Di venerdì 8 gennaio 2021) LediMoenchengladbach-, sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di. I padroni di casa, settimi in classifica, ospitano i bavaresi, primi a quota 33 punti. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:30 di venerdì 8 gennaio. Di seguito le scelte dei due tecnici. LEMOENCHENGLADBACH: In attesa: Neuer, Pavard, Sule, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Costa, Muller, Lewandowski SportFace.

sportface2016 : #GladbachBayernMonaco, le formazioni ufficiali - HyboriaLeague : --> #HyboriaLeague #Fantacalcio Chiudiamo con gli incontri della prossima giornata: I fari saranno puntati sul de… - infoitsport : Milan-Juve, formazioni ufficiali: ecco Frabotta! Calabria gioca a centrocampo, c’è Hauge - FalcinelliFc : Benvenuti! Inizia ora questa avventura su Twitter del FALCINELLI FC. Su questo profilo verranno caricate le formazi… - zazoomblog : Nacional Madeira-Sporting Lisbona: formazioni ufficiali quote pronostici. Partita rinviata a domani per forte vento… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Benevento-Atalanta - Come seguire la partita in streaming e tv Benevento-Atalanta in streaming e in tv: ecco dove vederla Benevento-Atalanta – L’incontro ...Domani il Club Italia CRAI sarà chiamato al primo impegno ufficiale del 2021. Le azzurrine saranno ospiti della Green Warriors Sassuolo per la 5ª giornata di ritorno del calendario del Girone Ovest de ...