Football Manager è giocato da Radja Nainggolan che afferma: 'non scelgo mai le grandi squadre'

Football Manager è il titolo Manageriale che attrae non solo i fan del calcio, ma anche calciatori professionisti e allenatori sportivi (tra cui Jose Mourinho, allenatore del Tottenham). A quanto pare persino il calciatore del Cagliari ed ex Roma e Inter, Radja Nainggolan, apprezza il titolo di Sports Interactive e lo dice in un'intervista incentrata più che altro sulla sua carriera calcistica e sulla sua scelta di non andare nelle big come ad esempio la Juventus, motivo per cui i tifosi juventini non lo vedono di buon occhio: "Una sciocchezza assoluta. Io ho scelto di non andare con chi vinceva, la Juventus è stata la squadra più forte per un decennio e io a vincere con i più forti non mi diverto. Mi diverte sfidare i più forti". Il centrocampista poi afferma: "Pensa che sono così ..."

