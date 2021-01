Flora Canto dalla tv al design: ecco cosa disegnerà (Di venerdì 8 gennaio 2021) Flora Canto si è immersa nel mondo dell’imprenditoria. Ora è una designer, l’annuncio è arrivato sui social. Flora Canto (Instagram)Nel mondo dello spettacolo sono tanti i personaggi che si buttano nell’imprenditoria, con la speranza di poter far valere le proprie idee ed immetterle sul mercato nei modi più disparati. La creazione di marchi proprio o la collaborazione con brand già esistenti. I social, poi, amplificano in maniera considerevole il modo di rendere subito noti questi fenomeni, aiutando gli influencer e chi lavora attraverso internet a rendere subito di pubblico dominio delle nuove realtà. Uno dei volti noti dei social che proprio in questi giorni ha deciso di inserirsi nel mondo dell’imprenditoria è Flora Canto. L’ex tronista di ‘Uomini e ... Leggi su kronic (Di venerdì 8 gennaio 2021)si è immersa nel mondo dell’imprenditoria. Ora è unaer, l’annuncio è arrivato sui social.(Instagram)Nel mondo dello spettacolo sono tanti i personaggi che si buttano nell’imprenditoria, con la speranza di poter far valere le proprie idee ed immetterle sul mercato nei modi più disparati. La creazione di marchi proprio o la collaborazione con brand già esistenti. I social, poi, amplificano in maniera considerevole il modo di rendere subito noti questi fenomeni, aiutando gli influencer e chi lavora attraverso internet a rendere subito di pubblico dominio delle nuove realtà. Uno dei volti noti dei social che proprio in questi giorni ha deciso di inserirsi nel mondo dell’imprenditoria è. L’ex tronista di ‘Uomini e ...

Elisabetta Gregoraci ( IERI E OGGI ) si regala un pomeriggio tra amiche. La showgirl quarantenne, grande protagonista del Grande Fratello vip (che ha abbandonato poco prima delle feste: GUARDA ), si r ...

La showgirl e le compagne si ritrovano a Roma per un caffè: c'è tanto da raccontare. Ma, come mostrano le foto esclusive del settimanale Oggi, c'è un abbraccio da cartellino ...

