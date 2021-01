Firenze, scuole: lunedì 11 rientro in classe di 21.000 studenti, il piano della prefettura (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, ha presieduto un ultimo incontro per verificare il piano dei controlli anti-assembramenti, che gli enti coinvolti hanno predisposto in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il prefetto di, Alessandra Guidi, ha presieduto un ultimo incontro per verificare ildei controlli anti-assembramenti, che gli enti coinvolti hanno predisposto in vistaripresa dell'attività didattica in presenza.

FirenzePost : Firenze, scuole: lunedì 11 rientro in classe di 21.000 studenti, il piano della prefettura - controradio : FIAB: A scuola in bici! Una mappa per gli studenti - - FondazioneCRF : #Covid19, a #BagnoARipoli i primi 300 test rapidi agli studenti. Lo screening nelle scuole ripolesi è stato reso po… - Nicola_Firenze : RT @MMmarco0: 'Si riaprono di nuovo le scuole al buio. Le zone rosse funzionano, le zone gialle molto meno ' - Prof. Crisanti - Chiara7673 : RT @GToccafondi: La riapertura delle #scuolesuperiori deve essere una priorità! Stamani ho voluto sostenere di persona la protesta di #prio… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze scuole Firenze, lavori per 830mila euro in 12 scuole 055firenze Ritorno a scuola: Un tram ogni 4-5 minuti e steward alle fermate più frequentate

Un breve video darà il bentornato agli studenti, invitando tutti a seguire semplici regole. Rimane la capienza massima al 50%, ma le 900 corse giornaliere garantiranno viaggi in sicurezza ...

Scuola, un piano straordinario per 21.000 studenti

FIRENZE: Orari scaglionati, potenziamento del trasporto pubblico e steward alle fermate, la Città metropolitana ha reso noto il piano per il rientro a scuola ...

Un breve video darà il bentornato agli studenti, invitando tutti a seguire semplici regole. Rimane la capienza massima al 50%, ma le 900 corse giornaliere garantiranno viaggi in sicurezza ...FIRENZE: Orari scaglionati, potenziamento del trasporto pubblico e steward alle fermate, la Città metropolitana ha reso noto il piano per il rientro a scuola ...