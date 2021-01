FIFA 21: Nomination POTM di Dicembre della Premier League (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il sito ufficiale della Premier League, tramite una breve nota, ha svelato le Nomination per il Player Of The Month del mese di Dicembre 2020. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per la modalità FIFA 21 Ultimate Team e potrete riscattarla completando la Squad Building Challenges dedicata che probabilmente sarà reso disponibile nel mese di Gennaio 2021 da EA Sports. Potete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di Dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. first appeared on ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il sito ufficiale, tramite una breve nota, ha svelato leper il Player Of The Month del mese di2020. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per la modalità21 Ultimate Team e potrete riscattarla completando la Squad Building Challenges dedicata che probabilmente sarà reso disponibile nel mese di Gennaio 2021 da EA Sports. Potete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. first appeared on ...

Una notizia clamorosa e inaspettata, quella che arriva dalle nomination di FIFA 21 per il Team of the Year , anche noto con la sigla TOTY: tra gli attaccanti figura il nome di Ciccio Caputo ...

