Festival di Cannes 2021: ipotesi di rinvio in estate (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Festival di Cannes 2021, previsto per il mese di maggio, potrebbe essere rinviato in estate, tra fine giugno e fine luglio La pandemia globale che stiamo vivendo sembra non avere ancora intenzione di dare tregua al cinema. In un momento così delicato è difficile fare ipotesi, tra i contagi che continuano a imperversare e i primi vaccini anti-Covid. Ma ciò che ci consola è che, stando a quanto dichiarato dagli organizzatori, il Festival di Cannes 2021 si terrà. Niente più cancellazioni, come invece era accaduto nel 2020 che ci stiamo lasciando alle spalle – o così speriamo. Mancano cinque mesi a quella che è una delle più importanti manifestazioni cinematografiche al mondo. La rassegna si sarebbe dovuta tenere dall’11 al 22 maggio, nel consueto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildi, previsto per il mese di maggio, potrebbe essere rinviato in, tra fine giugno e fine luglio La pandemia globale che stiamo vivendo sembra non avere ancora intenzione di dare tregua al cinema. In un momento così delicato è difficile fare, tra i contagi che continuano a imperversare e i primi vaccini anti-Covid. Ma ciò che ci consola è che, stando a quanto dichiarato dagli organizzatori, ildisi terrà. Niente più cancellazioni, come invece era accaduto nel 2020 che ci stiamo lasciando alle spalle – o così speriamo. Mancano cinque mesi a quella che è una delle più importanti manifestazioni cinematografiche al mondo. La rassegna si sarebbe dovuta tenere dall’11 al 22 maggio, nel consueto ...

stanzedicinema : Cannes 2021. Il festival pensa a date nuove... - tuttoteKit : Festival di Cannes 2021: ipotesi di rinvio in estate #Coronavirus #FestivalDiCannes #tuttotek - Gianniaffarinc1 : Premio speciale an certain regard Festival di Cannes 2021 goes to..... Desidero l' apoteosi qui... Altrimenti...… - BebuCesco : RT @Carmen24583545: Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, Marina Vlady e Ettore Scola sul set di 'Splendor' - 1989 il film è stato candida… - Dahri85Waqar : RT @Wehewu_el49: Marcello Mastroianni / Festival De Cannes (1960) -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Festival di Cannes si farà, ma forse slitta a giugno-luglio Agenzia ANSA Festival di Cannes 2021: ipotesi di rinvio in estate

Il Festival di Cannes 2021, previsto per il mese di maggio, potrebbe essere rinviato in estate, tra fine giugno e fine luglio.

Cinema, l’Italia protagonista al Bangalow Film Festival

(8 gennaio 2021) L’Istituto Italiano di Cultura di Sydney riprende l’attività culturale contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa alla sua prima edizione, il festival cinematografico denominato ...

Il Festival di Cannes 2021, previsto per il mese di maggio, potrebbe essere rinviato in estate, tra fine giugno e fine luglio.(8 gennaio 2021) L’Istituto Italiano di Cultura di Sydney riprende l’attività culturale contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa alla sua prima edizione, il festival cinematografico denominato ...