Feltri | bordata alla Rai | “La censura a Trump non stupisce Da noi lo fa pure il servizio pubblico”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Come al solito caustico Vittorio. Si parla molto diin queste ore, commentando i fatti Usa e la chiusura dei profili social di Donald. “Lafa schifo”, dice senza parafrasare il direttore di Libero. Ma guardiamo anche a casa nostra, avverte. Perché stupirsi? “Ma se qui da noi le prime censure vengono fatte già a livello ditelevisivo, poi non possiamo stupirci del fatto che Twitter o Facebook, che sono aziende private, mandano a fare in c.… anche”.Colorito e diretto come sempre, non la manda a dire Vittoriointerpellato dall’Adnkronos sulle polemiche divampate in seguitosospensione degli account ...