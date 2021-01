Federica Pellegrini, avete mai visto la mamma? Due gocce d’acqua (Di venerdì 8 gennaio 2021) Federica Pellegrini è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. Oltre a essere un’ atleta di fama internazionale, ha avuto anche un piccolo spazio nel piccolo schermo. Coloro che conoscono… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021)è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. Oltre a essere un’ atleta di fama internazionale, ha avuto anche un piccolo spazio nel piccolo schermo. Coloro che conoscono… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

FedeCrispy : Pronti a vedere Giulia e i suoi tuffi alla Federica Pellegrini? #prelemi - IntxrruptxdGirl : Com'è che all'improvviso son diventati tutti Federica Pellegrini non saranno mica gli autori a dire di non lasciar… - austerix22 : RT @louisstrawberry: Nemmeno il segno della croce oggi e sono tutti pronti a fare Federica Pellegrini #rosmello - louisstrawberry : Nemmeno il segno della croce oggi e sono tutti pronti a fare Federica Pellegrini #rosmello - ChiccoParigi : @APACHE36695535 ..per me c’è eccome invece. essere ROMANISTA è un senso di appartenenza ed ha una unicità l’essere… -