Facebook blocca l’account di Trump fino a fine mandato Il video

(Di venerdì 8 gennaio 2021)diMilano, 7 gen. (askanews) –hatodi Donaldnon più per sole 24 ore ma almeno. Per minimo altre due settimane dunque. Lo ha annunciato il fondatore Mark Zuckerberg, dopo la notte di caos a Washington, con estremisti di destra che hanno assaltato il Congresso, mentre, dopo averli istigati a marciare su Capitol Hill, dai suoi social li salutava con un “tornate a casa, vi voglio bene”. “Gli eventi choccanti delle ultime 24 ore hanno chiaramente dimostrato che il presidenteintende usare il resto del tempo ...

Agenzia_Ansa : #Facebook blocca #Trump a tempo indeterminato. Almeno fino al giuramento, annuncia #Zuckerberg #ANSA #Usa - Corriere : ?? Facebook blocca Trump: l'annuncio di Mark Zuckerberg

A 24 ore dall’assedio a Capitol Hill, Donald Trump torna in video e, per la prima volta, ammette la sconfitta senza però mai citare... Scopri di più ...Donald Trump ha alla fine riconosciuto che “una nuova amministrazione” assumerà il 20 gennaio la guida degli Stati Uniti. In un video registrato, il presidente ha per la prima volta riconosciuto la sc ...