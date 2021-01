Fabio Ingrosso, “Fuochi d’Artificio” disponibile sui digital e in radio (Di venerdì 8 gennaio 2021) È disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Fuochi d’Artificio” (MMline Production Records), il nuovo singolo di Fabio Ingrosso, cantante nonché giudice fisso del programma ALL TOGETHER NOW in onda su Canale 5. Per ascoltare il brano su Spotify, clicca qui. «Questo brano si accende e vive di contrasti. – commenta Ingrosso – È Capodanno, ma appena parte il countdown quei numeri diventano un doloroso flashback per una storia importante appena finita. Il ritmo diventa travolgente, il volume si alza, ma al 3, 2, 1 quando esplode la festa tra Fuochi d’Artificio e botti di Capodanno le parole diventano una lama nel cuore: “Tutti ballano e io che maledico l’inizio che inizia senza te”.»Il brano è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Èindownload e su tutte le piattaforme streaming “” (MMline Production Records), il nuovo singolo di, cantante nonché giudice fisso del programma ALL TOGETHER NOW in onda su Canale 5. Per ascoltare il brano su Spotify, clicca qui. «Questo brano si accende e vive di contrasti. – commenta– È Capodanno, ma appena parte il countdown quei numeri diventano un doloroso flashback per una storia importante appena finita. Il ritmo diventa travolgente, il volume si alza, ma al 3, 2, 1 quando esplode la festa trae botti di Capodanno le parole diventano una lama nel cuore: “Tutti ballano e io che maledico l’inizio che inizia senza te”.»Il brano è stato ...

SMSNEWSOFFICIAL : FABIO INGROSSO: “Fuochi d’artificio” è il nuovo singolo in radio e sui digital da venerdì 8 gennaio… - DavideIannuzzi5 : MUSICA: Da All Together now al nuovo singolo. Tutto quello che puoi sapere su Fabio Ingrosso #fabioingrosso# fuochi… - pressitalia : Fabio Ingrosso: il nuovo singolo “Fuochi d’Artificio” - È online e in streaming il nuovo singolo del cantante, giud… - rdegiorgi53 : FABIO INGROSSO da venerdì 8 gennaio il nuovo singolo ”FUOCHI D’ARTIFICIO” - IndexmusicInfo : Fabio Ingrosso: “Fuochi d’artificio” il nuovo singolo in radio e sui digital da venerdì 8 gennaio via… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Ingrosso ??? Fuochi d’artificio, Fabio Ingrosso, accordi e testo - Nuove canzoni Bellacanzone Car Roma: tengono i consumi durante le feste, ortofrutta +10%

Nonostante le restrizioni, il periodo festivo conferma il segno più. Ma scendono gli acquisti per singola famiglia ...

Le tavole ristrette delle feste non hanno fermato i consumi di pesce

Nonostante le tavolate ristrette durante le feste i consumi di pesce sono aumentati del 20% in volume rispetto allo scorso anno, mentre quelli di ortofrutta del 10%. Lo fa sapere il Centro Agroaliment ...

Nonostante le restrizioni, il periodo festivo conferma il segno più. Ma scendono gli acquisti per singola famiglia ...Nonostante le tavolate ristrette durante le feste i consumi di pesce sono aumentati del 20% in volume rispetto allo scorso anno, mentre quelli di ortofrutta del 10%. Lo fa sapere il Centro Agroaliment ...