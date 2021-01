FA Cup, vincono Liverpool e Wolverhampton. Subito in campo Cutrone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Liverpool vince agevolmente per 4-1 contro l’Aston Villa ai trentaduesimi di finale di FA Cup. I “Villains” sono scesi in campo con tutti ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 18, i giocatori della prima squadra sono tutti in isolamento a causa del focolaio scoppiato ieri all’interno del club di Birmingham. A segno al “Villa Park” Mané (doppietta), Wijnaldum e Salah, mentre il gol della bandiera locale è di Barry. Supera il turno anche il Wolverhampton, vittoria di misura (1-0) sul Crystal Palace grazie a un gol di Adama Traoré al 35?. E’ arrivato il “secondo esordio” ai Wolves per Patrick Cutrone: l’ex attaccante della Fiorentina è entrato al 78? al posto di Fabio Silva. Foto: Twitter ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilvince agevolmente per 4-1 contro l’Aston Villa ai trentaduesimi di finale di FA Cup. I “Villains” sono scesi incon tutti ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 18, i giocatori della prima squadra sono tutti in isolamento a causa del focolaio scoppiato ieri all’interno del club di Birmingham. A segno al “Villa Park” Mané (doppietta), Wijnaldum e Salah, mentre il gol della bandiera locale è di Barry. Supera il turno anche il, vittoria di misura (1-0) sul Crystal Palace grazie a un gol di Adama Traoré al 35?. E’ arrivato il “secondo esordio” ai Wolves per Patrick: l’ex attaccante della Fiorentina è entrato al 78? al posto di Fabio Silva. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Carabao Cup, Mourinho in finale! Il Tottenham ferma la favola Brentford: Al Tottenham Hotspurs Stadium vincono 2-0… - mc__mc_ : Corsa a tre tra Serbia, Spagna e Russia secondo me. Ma tanto sappiamo tutti che in ATP Cup vincono le liti familiar… - calciodangolo_ : ???????????????? #PremierLeague, ultimo turno prima della sosta per la FA Cup: in testa vincono tutte. Risultati e classifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cup vincono Carabao Cup, Guardiola vince il derby di Manchester e vola in finale contro Mourinho Corriere dello Sport.it Manchester City: sceicco Mansour compra la piu' antica FA Cup

Lo sceicco Mansour bin Zayed, proprietario del Manchester City, ha acquistato la piu' antica FA Cup esistente, vinta dal club nel 1904 e utilizzata ...

Suzuki Rally Cup 2012: vincono Damiano Defilippi e Giulia Cresta

Il Girone A della Suzuki Rally Cup ha visto le vittorie di Damiano Defilippi e Giulia Cresta. Cambia dunque la classifica con il passaggio al primo posto di Defilippi che è andato in testa con oltre 3 ...

Lo sceicco Mansour bin Zayed, proprietario del Manchester City, ha acquistato la piu' antica FA Cup esistente, vinta dal club nel 1904 e utilizzata ...Il Girone A della Suzuki Rally Cup ha visto le vittorie di Damiano Defilippi e Giulia Cresta. Cambia dunque la classifica con il passaggio al primo posto di Defilippi che è andato in testa con oltre 3 ...