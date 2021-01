FA Cup, focolaio Covid Aston Villa, ma contro il Liverpool si gioca: Villans in campo con l’Under 18 e l’Under 23 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Aston Villa e Liverpool si giocherà.Scenderanno in campo per affrontarsi nella FA Cup Aston Villa e Liverpool, nonostante il focolaio di Covid-19 scoppiato tra le fila del club di Birmingham che ha causato la chiusura del campo di allenamento della prima squadra nei giorni scorsi. Fino a qualche ora fa restava in dubbio la partita del terzo turno del torneo, dopo il comunicato ufficiale diffuso dall'Aston Villa che aveva annunciato la presenza di un massiccio numero di positivi tra le fila del club. La partita contro il Liverpool al Villa Park, invece, si giocherà: l'Aston Villa scenderà comunque in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021)si giocherà.Scenderanno inper affrontarsi nella FA Cup, nonostante ildi-19 scoppiato tra le fila del club di Birmingham che ha causato la chiusura deldi allenamento della prima squadra nei giorni scorsi. Fino a qualche ora fa restava in dubbio la partita del terzo turno del torneo, dopo il comunicato ufficiale diffuso dall'che aveva annunciato la presenza di un massiccio numero di positivi tra le fila del club. La partitailalPark, invece, si giocherà: l'scenderà comunque in ...

