FA Cup, Aston Villa-Liverpool si gioca nonostante il focolaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) La FA Cup non si ferma. Aston Villa-Liverpool si giocherà regolarmente nonostante il focolaio venutosi a creare fra i padroni di casa L’Aston Villa ha comunicato che questa sera scenderà regolarmente in campo contro il Liverpool nel terzo turno di FA Cup. La gara era a rischio rinvio a causa delle numerose positività riscontrate fra giocatori e staff tecnico dalla squadra di Birmingham, costretta anche a chiudere il centro di allenamento dopo la nascita del focolaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) La FA Cup non si ferma.si giocherà regolarmenteilvenutosi a creare fra i padroni di casa L’ha comunicato che questa sera scenderà regolarmente in campo contro ilnel terzo turno di FA Cup. La gara era a rischio rinvio a causa delle numerose positività riscontrate fratori e staff tecnico dalla squadra di Birmingham, costretta anche a chiudere il centro di allenamento dopo la nascita del. Leggi su Calcionews24.com

Yuro_23 : RT @capuanogio: L'#AstonVilla autorizzato dalla Football Association a giocare la sfida di #FACup contro il #Liverpool con gli Under 23 e i… - capuanogio : L'#AstonVilla autorizzato dalla Football Association a giocare la sfida di #FACup contro il #Liverpool con gli Unde… - Mingaball : RT @infobetting: Aston Villa-Liverpool (FA Cup, venerdì ore 20:45): se si giocherà, Villans in c… - zazoomblog : Aston Villa-Liverpool (FA Cup venerdì ore 20:45): se si giocherà Villans in campo con i giovani - #Aston #Villa-Li… - underoverbets : RT @infobetting: Aston Villa-Liverpool (FA Cup, venerdì ore 20:45): se si giocherà, Villans in c -