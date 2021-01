Fa Cup 2020/2021: poker del Liverpool, Aston Villa inerme. Doppietta di Manè (Di venerdì 8 gennaio 2021) I trentaduesimi della Fa Cup 2020/2021 hanno proposto lo scontro tra Aston Villa e Liverpool, terminato 1-4 in favore dei Reds. I ragazzi di Jurgen Klopp hanno dimostrato la superiorità del proprio reparto offensivo, sfondando a più riprese sulle fasce e concretizzando un poker da urlo. Una Doppietta di Manè, un gol del solito Salah e una rete del tuttofare Wijnaldum hanno sancito le sorti dell’incontro, a discapito di un Aston Villa sottotono e mai davvero in partita, considerando i ritmi amministrati nel migliore dei modi dai Reds. Liverpool in perenne emergenza infortuni, ma più motivato che mai. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) I trentaduesimi della Fa Cuphanno proposto lo scontro tra, terminato 1-4 in favore dei Reds. I ragazzi di Jurgen Klopp hanno dimostrato la superiorità del proprio reparto offensivo, sfondando a più riprese sulle fasce e concretizzando unda urlo. Unadi, un gol del solito Salah e una rete del tuttofare Wijnaldum hanno sancito le sorti dell’incontro, a discapito di unsottotono e mai davvero in partita, considerando i ritmi amministrati nel migliore dei modi dai Reds.in perenne emergenza infortuni, ma più motivato che mai. SportFace.

sportface2016 : #FaCup 2020/2021: il #Liverpool elimina l'#AstonVilla - sportface2016 : #AstonVillaLiverpool: le formazioni ufficiali #AVLLIV - MondoPrimavera : ?Scopri il programma completo del terzo turno di #PrimaveraTimCup?? - sportface2016 : #calcio #AstonVilla-#Liverpool oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming della sfida di #FACup - dibiahh : RT @AydenMalek: Manchester United last 4 cup runs: 2021: EFL Cup Semi Final vs City ? 2020: FA Cup Semi Final vs Chelsea ? 2020: EFL Cup… -

Ultime Notizie dalla rete : Cup 2020 FORMAZIONI UFFICIALI Aston Villa-Liverpool, FA Cup 2020/2021 Sportface.it Fa Cup 2020/2021: poker del Liverpool, Aston Villa inerme. Doppietta di Manè

I trentaduesimi della Fa Cup 2020/2021 hanno proposto lo scontro tra Aston Villa e Liverpool, terminato 1-4 in favore dei Reds. I ragazzi di Jurgen Klopp hanno dimostrato la superiorità del proprio re ...

Abarth: un anno interessante sul piano commerciale e impreziosito da trionfi sportivi [VIDEO]

Il marchio Abarth nel 2020 ha ottenuto interessanti riscontri a livello commerciale, ricordando anche gli spumeggianti trionfi sportivi nei rally e sui tracciati in F4.I successi nel motorsport e lo S ...

I trentaduesimi della Fa Cup 2020/2021 hanno proposto lo scontro tra Aston Villa e Liverpool, terminato 1-4 in favore dei Reds. I ragazzi di Jurgen Klopp hanno dimostrato la superiorità del proprio re ...Il marchio Abarth nel 2020 ha ottenuto interessanti riscontri a livello commerciale, ricordando anche gli spumeggianti trionfi sportivi nei rally e sui tracciati in F4.I successi nel motorsport e lo S ...