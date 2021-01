F1, parla Carlos Sainz: “La Ferrari? E’ come il Real Madrid, non puoi dire di no” (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Ferrari? Per Carlos Sainz, che da quest’anno farà parte del line-up di piloti al volante della rosa (assieme al confermato Charles Leclerc, non c’è alcun dubbio: è come il Real Madrid, non ci si può rifiutare quando si viene chiamati da scuderie o squadre di questo blasone. “La Ferrari è il Real Madrid della F1? È un modo di dire, ma è come dire che la McLaren è il Barça, un’ottima squadra. Entrambe – afferma il pilota iberico in un’intervista ad “As” – sono in ristrutturazione per cercare di detronizzare la Mercedes. Sono le due migliori squadre della storia e quando passi dall’una all’altra significa che stai facendo qualcosa di buono in F.1. Quando si è trattato di firmare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) La? Per, che da quest’anno farà parte del line-up di piloti al volante della rosa (assieme al confermato Charles Leclerc, non c’è alcun dubbio: èil, non ci si può rifiutare quando si viene chiamati da scuderie o squadre di questo blasone. “Laè ildella F1? È un modo di, ma èche la McLaren è il Barça, un’ottima squadra. Entrambe – afferma il pilota iberico in un’intervista ad “As” – sono in ristrutturazione per cercare di detronizzare la Mercedes. Sono le due migliori squadre della storia e quando passi dall’una all’altra significa che stai facendo qualcosa di buono in F.1. Quando si è trattato di firmare il ...

