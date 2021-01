Eurozona, a novembre tasso di disoccupazione scende all’8,3% (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di novembre, il tasso di disoccupazione nell’Area Euro è all’8,3%, in leggera diminuzione rispetto all’8,4% fatto registrare il mese precedente, secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT). Il tasso è inferiore rispetto alle stime degli analisti, che si aspettavano una crescita all’8,5%. Il dato si confronta con il 7,4% di novembre 2019. Nell’intera Unione europea la percentuale dei senza lavoro è al 7,5% (era del 7,6% in ottobre) e si confronta con il 6,6% di novembre 2019. L’Eurostat stima che 15,933 milioni di uomini e donne nell’UE, di cui 13,609 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupati a novembre 2020. Rispetto a novembre 2019, la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, ildinell’Area Euro è,3%, in leggera diminuzione rispetto,4% fatto registrare il mese precedente, secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT). Ilè inferiore rispetto alle stime degli analisti, che si aspettavano una crescita,5%. Il dato si confronta con il 7,4% di2019. Nell’intera Unione europea la percentuale dei senza lavoro è al 7,5% (era del 7,6% in ottobre) e si confronta con il 6,6% di2019. L’Eurostat stima che 15,933 milioni di uomini e donne nell’UE, di cui 13,609 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupati a2020. Rispetto a2019, la ...

zazoomblog : Ue: a novembre disoccupazione in Eurozona scende all’83% - #novembre #disoccupazione #Eurozona - moneypuntoit : ?? Eurozona: tasso di disoccupazione in lieve miglioramento ?? - TV7Benevento : **Ue: a novembre disoccupazione in Eurozona scende all'8,3%**... - PaoloLuraschi : -Germania:bilancia commerciale novembre -Francia:spese dei consumatori novembre in -Francia:bilancia commerciale… - PaoloLuraschi : -Eurozona:sentiment industriale e servizi dicembre -Eurozona:vendite al dettaglio novembre -Usa:bilancia commercia… -