Esplosione all’Ospedale del Mare di Napoli | evacuato il Covid residence

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Terribilenel parcheggio dell’Ospedale deldi Ponticelli, nella periferia di. In seguito a quanto accaduto ilè statoe sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si stanno occupando della voragine di 50 metri, profonda almeno 15 metri, che si è aperta nel parcheggio e che avrebbe anche inghiottito alcune automobili. Voraginedel“#, intervento nel parcheggio dell’Ospedale delper una voragine che ha interessato un’area di circa 500 mq. Diverse auto in sosta sono precipitate all’interno. In corso verifiche dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte #8gennaio 8:45“. Queste le parole dei Vigili del Fuoco che stanno ...