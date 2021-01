Energia: Garante Privacy mette in “stand by” erogazione automatica bonus sociali (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Negli ultimi giorni del 2020, in occasione dell’aggiornamento delle tariffe dell’Energia, ARERA ha annunciato la tanto attesa erogazione automatica dei bonus sociali“. E’ quanto si legge in una nota rilasciata da Federconsumatori nella quale si sottolinea che “il Garante per la protezione dei dati personali ha però messo in stand by tale operazione, che noi da sempre auspichiamo, rilevando alcune criticità nello schema di delibera predisposto da Arera in tal senso. In particolare il Garante, giustamente preoccupato dal momento che si discute della gestione di dati estremamente sensibili relativi a persone e nuclei familiari vulnerabili, chiede alcuni adeguamenti affinché i dati sensibili trattati siano ridotti all’essenziale e siano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Negli ultimi giorni del 2020, in occasione dell’aggiornamento delle tariffe dell’, ARERA ha annunciato la tanto attesadei“. E’ quanto si legge in una nota rilasciata da Federconsumatori nella quale si sottolinea che “ilper la protezione dei dati personali ha però messo inby tale operazione, che noi da sempre auspichiamo, rilevando alcune criticità nello schema di delibera predisposto da Arera in tal senso. In particolare il, giustamente preoccupato dal momento che si discute della gestione di dati estremamente sensibili relativi a persone e nuclei familiari vulnerabili, chiede alcuni adeguamenti affinché i dati sensibili trattati siano ridotti all’essenziale e siano ...

HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: #Bonus sociali automatici #energia, il Garante #Privacy riscontra criticità nel trattamento dei dati - consumatori : RT @sabrybergamini: #Bonus sociali automatici #energia, il Garante #Privacy riscontra criticità nel trattamento dei dati - sabrybergamini : #Bonus sociali automatici #energia, il Garante #Privacy riscontra criticità nel trattamento dei dati… - Federconsu_FrLt : Energia: il Garante della Privacy mette in stand by l’erogazione automatica dei bonus sociali. Arera rimoduli al pi… - fedcons : ?????? Energia: il Garante della Privacy mette in stand by l’erogazione automatica dei bonus sociali. Arera rimoduli a… -