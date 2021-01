Emma Marrone e Alessandra Amoroso | perché si erano allontanate? “Speriamo non ricapiti”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In questi giornihanno divertito il pubblico con diversi siparietti sui social. Scambi di foto, dediche nostalgiche e molto affetto reciproco. Un ritrovarsi che i fan hanno apprezzato e che culminerà, il 15 gennaio, nel lancio di un brano inciso insieme. La canzone si chiamerà “Pezzo di cuore” e vedrà di nuovo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

RadioR101 : #R101News: il duetto #EmmaMarrone #AlessandraAmoroso in arrivo il 15 gennaio?? - rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - MediasetTgcom24 : Emma Marrone e Alessandra Amoroso: 'La nostra prima canzone insieme' #Emmamarrone - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Amami - zazoomblog : Alessandra Amoroso e Emma Marrone svelano perché si erano allontanate - #Alessandra #Amoroso #Marrone #svelano… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Shakalab Giganti è il nuovo singolo in uscita oggiDa oggi, venerdì 8 gennaio, sbarca, su tutte le principali piattaforme digitali, "Giganti", il nuovo singolo degli Shakalab insieme ad Alborosie e pro ...Emma Marrone Alessandra Amoroso sono due artiste, ma innanzitutto due amiche! Ma non è sempre stato così: ecco cos'è successo in ...