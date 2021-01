Emiliano (Puglia) alle famiglie: “Scegliete la DaD. Non mandate i figli a scuola se non è necessario” (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Rivolgo dunque l'appello di lavorare e studiare da casa a tutti coloro che possono fare a meno di uscire di casa e che possono operare a distanza attraverso la tecnologia. E di non uscire se non per stretta necessità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che torna sulle misure per la scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Rivolgo dunque l'appello di lavorare e studiare da casa a tutti coloro che possono fare a meno di uscire di casa e che possono operare a distanza attraverso la tecnologia. E di non uscire se non per stretta necessità". Lo scrive su Facebook il presidente della RegioneMicheleche torna sulle misure per la. L'articolo .

