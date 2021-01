Elvis Presley | il Re del rock n’ roll che ha segnato il Novecento

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Prima dinon c’era niente” (John Lennon) “Ascoltareper la prima volta fu come scappare di prigione” (Bob Dylan) Queste celebri frasi pronunciate da due tra i più famosi e importanti esponenti del panorama musicale internazionale, aiutano a capire l’immensità della figura di. Una leggenda delche haindelebilmente il futuro di questo genere. Senza di lui molto probabilmente ilsarebbe rimasto relegato ad una nicchia ristretta e alla cultura della musica nera, essendo un genere che nasce come evoluzione di questa. Grazie ad, invece, si infrangono le barriere e i confini. Ilanddiventa uno dei ...

Il rock and roll diventa uno dei generi più amati e ascoltati in assoluto. Elvis Presley conta più di un miliardo di dischi venduti in tutto il mondo ed è uno degli artisti che continua a vendere ...«Prima di Elvis c’era il nulla» diceva John Lennon: grazie al suo stile musicale innovativo, nell’arco della sua vita purtroppo interrotta prematuramente, Elvis Presley (che nasceva 86 anni fa, l’8 ge ...