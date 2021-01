Elezioni Regione Calabria, de Magistris: “Ci sto pensando seriamente. È una sfida affascinante” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco Luigi de Magistris, da giorni indicato come possibile candidato alla presidenza della Regione Calabria, intervenendo a Canale 21, conferma di stare prendendo in seria considerazione l’ipotesi: “È una scelta politica e anche personale, ma ci sto seriamente pensando anche perché coincide con la fine del mio secondo mandato e da uomo del Sud non mi dispiacerebbe dare un contributo a quella terra che amo molto“. “L’idea di unire il Sud – ha proseguito il sindaco – è una bella cosa e io sono un meridionalista convinto. È una sfida particolare, affascinante, difficile, fatta di passione, dedizione, ma anche di rischi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco Luigi de, da giorni indicato come possibile candidato alla presidenza della, intervenendo a Canale 21, conferma di stare prendendo in seria considerazione l’ipotesi: “È una scelta politica e anche personale, ma ci stoanche perché coincide con la fine del mio secondo mandato e da uomo del Sud non mi dispiacerebbe dare un contributo a quella terra che amo molto“. “L’idea di unire il Sud – ha proseguito il sindaco – è una bella cosa e io sono un meridionalista convinto. È unaparticolare,, difficile, fatta di passione, dedizione, ma anche di rischi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

