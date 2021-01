Elezioni | bluff o realtà? Se ora Conte spaventa Renzi

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 gennaio 2021) A forza di gridare “al lupo”, il lupo arriva. Da spettro agitato per alzare la posta al tavolo della crisi, il voto anticipato inizia davvero a prendere forma. Sarà per le veline che continuano a filtrare dal Quirinale, con il presidente Sergio Mattarella a far capire che, piuttosto che assistere in piena pandemia a un mercato delle vacche di ministri e ministeri, rimpasti e rimpastini, meglio ridare la parola agli italiani. Sarà perché anche Giuseppeha un punto di rottura. E nonostante la retromarcia a parole, quel post su Facebook che apre timidamente alla trattativa con Italia Viva, forse sta prendendo in considerazione il piano B: andare a vedere le carte di Matteocon un ritorno alle urne. Difficile dire con certezza dove finisce lo spin e dove invece inizia la tattica. Di certoha fiutato l’irritazione di ...