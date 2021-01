È morto Solange, addio al sensitivo della tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento a soli 69 anni Paolo Bucinelli, nome d’arte del sensitivo livornese e noto volto televisivo Solange. L’uomo è stato ritrovato morto nel pomeriggio del 7 gennaio nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). La morte di Solange e le cause A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento a soli 69 anni Paolo Bucinelli, nome d’arte dellivornese e noto volto televisivo. L’uomo è stato ritrovatonel pomeriggio del 7 gennaio nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). La morte die le cause A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere sul divano. Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto ...

