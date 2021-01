Dubbi sulla morte di Solange: rimandato il funerale, si attende l’autopsia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vi sono dei Dubbi sulla morte del famoso sensitivo Solange, che ieri ci ha lasciati all’età di 68 anni. La Procura ha voluto sequestrare la salma per poter procedere con gli accertamenti: il funerale di domani, 9 gennaio, è rimandato a data da destinarsi. Dubbi sulla morte di Solange Paolo Bucinelli, vero nome di Solange, è morto ieri all’età di 68 anni nella sua abitazione di Collesalvetti, con immediato riscontro da parte dei media. Nessuno aveva messo in Dubbio che si potesse trattare di altro se non una morte naturale. Bucinelli soffriva di problemi glicemici e per questo si era recato in ospedale qualche giorno prima del decesso. Tuttavia, la ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vi sono deidel famoso sensitivo, che ieri ci ha lasciati all’età di 68 anni. La Procura ha voluto sequestrare la salma per poter procedere con gli accertamenti: ildi domani, 9 gennaio, èa data da destinarsi.diPaolo Bucinelli, vero nome di, è morto ieri all’età di 68 anni nella sua abitazione di Collesalvetti, con immediato riscontro da parte dei media. Nessuno aveva messo ino che si potesse trattare di altro se non unanaturale. Bucinelli soffriva di problemi glicemici e per questo si era recato in ospedale qualche giorno prima del decesso. Tuttavia, la ...

