Dritto e Rovescio, l’incornata di Cruciani: «Proteste negli Usa? Una scampagnata, nessun golpe» – Video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dritto e Rovescio A Dritto e Rovescio sono spuntate pure le corna: quelle di Giuseppe Cruciani. Ieri sera, durante il talk show di Rete4, il popolare speaker radiofonico si è messo in testa un paio di corna finte, per richiamare il vistoso copricapo di Jake Angeli, il supporter italoamericano di Donald Trump diventato il simbolo dell’assalto al Congresso Usa. Obiettivo del siparietto, quello di minimizzare le Proteste di Washington, definite dal giornalista “una scampagnata” e non un tentato golpe. Dissentendo con quanti, anche in studio, bollavano l’irruzione al Congresso come un atto eversivo e un tentato colpo di Stato, Cruciani ha affermato: “Per me è stata una giornata folkloristica, perché poi tutto si è ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 gennaio 2021)sono spuntate pure le corna: quelle di Giuseppe. Ieri sera, durante il talk show di Rete4, il popolare speaker radiofonico si è messo in testa un paio di corna finte, per richiamare il vistoso copricapo di Jake Angeli, il supporter italoamericano di Donald Trump diventato il simbolo dell’assalto al Congresso. Obiettivo del siparietto, quello di minimizzare ledi Washington, definite dal giornalista “una” e non un tentato. Dissentendo con quanti, anche in studio, bollavano l’irruzione al Congresso come un atto eversivo e un tentato colpo di Stato,ha affermato: “Per me è stata una giornata folkloristica, perché poi tutto si è ...

