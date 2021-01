Dpcm in arrivo: nuova stretta del governo. Da lunedì mezza Italia diventa arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono attesi per oggi i dati del monitoraggio dell’Iss e della cabina di regia che porteranno il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare un’ordinanza che sposterà alcune Regioni Italiane in fascia arancione o in fascia rossa a partire da lunedì. Complice l’abbassamento della soglia di Rt prevista per le fasce di rischio (con un indice pari a 1 si entra in fascia arancione, con Rt pari a 1,25 in fascia rossa) sono diverse le Regioni Italiane a rischiare misure più restrittive, come ad esempio Emilia Romagna e Lazio. Nei prossimi giorni inoltre il governo si confronterà con gli esperti del Cts per mettere a punto il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 16 gennaio. Secondo quanto anticipato in un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, la linea ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono attesi per oggi i dati del monitoraggio dell’Iss e della cabina di regia che porteranno il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare un’ordinanza che sposterà alcune Regionine in fasciao in fascia rossa a partire da. Complice l’abbassamento della soglia di Rt prevista per le fasce di rischio (con un indice pari a 1 si entra in fascia, con Rt pari a 1,25 in fascia rossa) sono diverse le Regionine a rischiare misure più restrittive, come ad esempio Emilia Romagna e Lazio. Nei prossimi giorni inoltre ilsi confronterà con gli esperti del Cts per mettere a punto il nuovo, che entrerà in vigore il 16 gennaio. Secondo quanto anticipato in un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, la linea ...

