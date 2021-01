Donald Trump silenziato sui principali social network, decisione storica (Di venerdì 8 gennaio 2021) I quattro maggiori social network statunitensi, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, hanno bloccato il Presidente uscente dalle loro piattaforme, in seguito alle violenze al Campidoglio. Gli account sono visibili al pubblico ma non possono più essere utilizzati per pubblicare nuovi contenuti. Convocato dal Presidente eletto Joe Biden per ordinare la fine dell’invasione del Campidoglio in televisione, Donald Trump ha scelto di pubblicare un video su tutti i suoi account social. Il Capo dello Stato ha iniziato il suo discorso con l’ennesima bugia sul risultato delle elezioni presidenziali. Ed è così che il social network di Jack Dorsey, Twitter, ha bloccato l’account del Presidente degli Stati Uniti e di conseguenza, l’accesso ai suoi 88 milioni di follower, per ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021) I quattro maggioristatunitensi, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, hanno bloccato il Presidente uscente dalle loro piattaforme, in seguito alle violenze al Campidoglio. Gli account sono visibili al pubblico ma non possono più essere utilizzati per pubblicare nuovi contenuti. Convocato dal Presidente eletto Joe Biden per ordinare la fine dell’invasione del Campidoglio in televisione,ha scelto di pubblicare un video su tutti i suoi account. Il Capo dello Stato ha iniziato il suo discorso con l’ennesima bugia sul risultato delle elezioni presidenziali. Ed è così che ildi Jack Dorsey, Twitter, ha bloccato l’account del Presidente degli Stati Uniti e di conseguenza, l’accesso ai suoi 88 milioni di follower, per ...

lucianonobili : ++ Merkel, “Deploro il comportamento di Donald Trump” ++ C’è qualcuno a Palazzo Chigi? Quando arriva la condanna d… - fattoquotidiano : IN FUGA DA DONALD #TRUMP La destra italiana prova a mettersi al riparo dalle macerie del trumpismo. Ma è una fuga t… - you_trend : ???? Mark Zuckerberg comunica che sono state bloccate le pagine #Facebook e #Instagram di Donald #Trump per due setti… - FFF_Milano : Sembra proprio che Donald Trump non se ne voglia andare, e negli ultimi mesi la presidenza Trump ha dato una forte… - zarcozilesi : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni vi rendete conto della infinita stronzata che avete fatto a diventare apertamente f… -