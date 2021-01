Dominio Pubblico – online il bando dell’VIII edizione

Leggi su funweek

(Di venerdì 8 gennaio 2021)resiste al Covid-19 e si prepara al lancio dell’ottavadel Festival chiamando a raccolta 100 giovani artisti per oltre 50 eventi che saranno selezionati per la rinascita dello spettacolo nel segno delle nuove creatività. Dal 7 gennaio apre ildiper dare un’opportunità a giovani artisti pronti a mettersi in gioco con l’obiettivo di proporsi come il più significativo evento italiano sulla creatività U25. Ilsi rivolge ad artisti e gruppi under 25 operanti sul territorio nazionale, con finalità professionali, in diversi ambiti. Le sezioni del Festival, per l’2021, sono: Teatro/Performance, Performance Urbana/Site Specific, Circo, Danza/Danza Urbana, Cinema, Musica Live, Arti Visive, Progetti ...