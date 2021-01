sportli26181512 : Domenech nella bufera: “Vorrei Maradona al Nantes. Ma è morto…”: Polemica sull’ex ct della Francia dopo una battuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenech nella

L'ex commissario tecnico della Francia, Domenech, ha parlato del mercato tirando in ballo Maradona: le sue dichiarazioni faranno discutere.Raymond Domenech fa come sempre parlare di sé in conferenza stampa, in merito alle domande di mercato che riguardano il Nantes.