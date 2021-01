Diva forever! Sophia Loren regina stasera in tv | due film da non perdere su Rai Movie

Leggi su amica

(Di venerdì 8 gennaio 2021)forever… Anche adesso che è una splendida e borghesissima signora 86enne che vive in Svizzera, a Ginevra.oggi è sempre la Marylin Monroe italiana, come la chiamavano a Hollywood negli anni 50. Leggenda.forever. A 86 anni,è tornata al cinema dopo 10 anni di silenzio e Variety l’ha messa in copertina. Era la Marilyn Monroe italiana: lo è ancora… O la leggenda, come ci ha ricordato Variety, mettendola in copertina quando su Netflix è uscito il suo nuovo: La vita davanti a sé, quello diretto dal figlio Edoardo Ponti.oggi: 86 invisibili anni e il terzo Oscar all’orizzonte Variety scommette su di lei, ai prossimi Oscar 2021. Sarebbe il terzo, dopo quello vinto per La ciociara nel ...