Disney+, la serie Marvel Studios: Legends debutta oggi con Wanda e Vision (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il catalogo di Disney+ si arricchisce di una nuova serie intitolata Marvel Studios: Legends, con al centro le storie dei personaggi del MCU. Grazie all’annuncio pubblicato via social nel pomeriggio di oggi, la piattaforma streaming statunitense ha chiarito che sarà la serie sarà una “rivisitazione dei momenti epici nella storia del MCU”. Dunque, verranno approfondite quelle che sono le storie degli eroi Marveliani più avvincenti: un regalo di sicuro molto apprezzato dagli appassionati, i quali non vedono l’ora di rivedere alcuni dei capitoli più intensi di Marvel Cinematic Universe. Rivisitate i momenti epici nella storia del MCU un personaggio alla volta con Marvel Studios: Legends, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il catalogo disi arricchisce di una nuovaintitolata, con al centro le storie dei personaggi del MCU. Grazie all’annuncio pubblicato via social nel pomeriggio di, la piattaforma streaming statunitense ha chiarito che sarà lasarà una “rivisitazione dei momenti epici nella storia del MCU”. Dunque, verranno approfondite quelle che sono le storie degli eroiiani più avvincenti: un regalo di sicuro molto apprezzato dagli appassionati, i quali non vedono l’ora di rivedere alcuni dei capitoli più intensi diCinematic Universe. Rivisitate i momenti epici nella storia del MCU un personaggio alla volta con, ...

