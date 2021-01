Diallo al Manchester United, Bailly pronto ad aiutarlo: “Voglio dargli una mano come hanno fatto con me Rooney e Ibrahimovic” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Amad Diallo è pronto a vivere una nuova esperienza. Il calciatore è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Manchester United. In queste ore il saluto emozionante all'Atalanta con un videomessaggio ricco di sentimenti. In Inghilterra, però, c'è una nuova famiglia ad attenderlo ed in modo particolare Eric Bailly pronto ad accoglierlo sotto la sua ala protettiva. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale Red Devils, il difensore ha parlato del giovane classe 2002.Bailly accoglie Diallocaption id="attachment 1076743" align="alignnone" width="585" Diallo Atalanta (Instagram Diallo)/caption"Conosco Amad e ci parlo spesso. È un giocatore giovane ma con del buon talento", ha esordito Bailly. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Amada vivere una nuova esperienza. Il calciatore è diventato a tutti gli effetti un giocatore del. In queste ore il saluto emozionante all'Atalanta con un videomessaggio ricco di sentimenti. In Inghilterra, però, c'è una nuova famiglia ad attenderlo ed in modo particolare Ericad accoglierlo sotto la sua ala protettiva. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale Red Devils, il difensore ha parlato del giovane classe 2002.accogliecaption id="attachment 1076743" align="alignnone" width="585"Atalanta (Instagram)/caption"Conosco Amad e ci parlo spesso. È un giocatore giovane ma con del buon talento", ha esordito. ...

