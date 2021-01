Detenuti, il garante Ciambriello nel Beneventano: visite ad Airola e a una comunità di accoglienza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuella di oggi è stata una giornata dedicata ai minori per il garante campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello. In visita all’Istituto Penale Minorile di Airola, accompagnato dalla Direttrice Marianna Adanti, ha incontrato i 23 ragazzi attualmente ristrettì, di cui 2 nuovi giunti, presunti autori del pestaggio al rider avvenuto a Napoli nei giorni scorsi. L’incontro avvenuto nel teatro dell’Istituto, ha visto partecipi oltre al garante, il suo staff, due operatori dell’impresa sociale LESS che si occupa da anni di ragazzi svantaggiati. Per l’occasione è stata regalata ad ogni ragazzo una calza della befana e un libro. La giornata si è conclusa presso la comunità “Il sole” presente sul territorio Beneventano, che accoglie 7 minori di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuella di oggi è stata una giornata dedicata ai minori per ilcampano delle persone private della libertà, Samuele. In visita all’Istituto Penale Minorile di, accompagnato dalla Direttrice Marianna Adanti, ha incontrato i 23 ragazzi attualmente ristrettì, di cui 2 nuovi giunti, presunti autori del pestaggio al rider avvenuto a Napoli nei giorni scorsi. L’incontro avvenuto nel teatro dell’Istituto, ha visto partecipi oltre al, il suo staff, due operatori dell’impresa sociale LESS che si occupa da anni di ragazzi svantaggiati. Per l’occasione è stata regalata ad ogni ragazzo una calza della befana e un libro. La giornata si è conclusa presso la“Il sole” presente sul territorio, che accoglie 7 minori di ...

76Celisa : RT @RobertoBortone: Covid, il Garante dei detenuti scrive all’assessore alla sanità del Lazio D’Amato: “Nelle carceri, come nelle Rsa, vacc… - 1970Germano : RT @RobertoBortone: Covid, il Garante dei detenuti scrive all’assessore alla sanità del Lazio D’Amato: “Nelle carceri, come nelle Rsa, vacc… - RobertoBortone : Covid, il Garante dei detenuti scrive all’assessore alla sanità del Lazio D’Amato: “Nelle carceri, come nelle Rsa,… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le carceri sono luoghi chiusi e affollati, da inizio pandemia i detenuti sono sottoposti a notevoli rischi di contagio. Per qu… - fanpage : Le carceri sono luoghi chiusi e affollati, da inizio pandemia i detenuti sono sottoposti a notevoli rischi di conta… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuti garante Covid, Garante del Lazio: “Vaccinare i detenuti è una priorità come gli anziani nelle Rsa” Fanpage.it Detenuti, il garante Ciambriello nel Beneventano: visite ad Airola e a una comunità di accoglienza

Quella di oggi è stata una giornata dedicata ai minori per il Garante campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello. In visita all’Istituto Penale Minorile di Airola, accompagnato d ...

Zingaretti e Raggi ricevuti da Papa Francesco. In dono per le mense dei poveri i prodotti dei detenuti di Isola Solidale

Derrate alimentari, prodotti della terra di largo consumo ed altri generi di prima necessità, coltivati, prodotti e raccolti da un gruppo di detenuti in semilibertà, saranno donati al Papa questa matt ...

Quella di oggi è stata una giornata dedicata ai minori per il Garante campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello. In visita all’Istituto Penale Minorile di Airola, accompagnato d ...Derrate alimentari, prodotti della terra di largo consumo ed altri generi di prima necessità, coltivati, prodotti e raccolti da un gruppo di detenuti in semilibertà, saranno donati al Papa questa matt ...