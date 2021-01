Delrio dice che c’è ancora tempo per salvare il governo (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Noi lavoriamo per evitare una crisi al buio», dice al Corriere Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del Partito democratico, tra gli esponenti Dem più critici verso il governo Conte. Ma «è sciocco pensare che, in una situazione di così forte fibrillazione, non possa scapparci l’incidente che ti porta al voto anticipato». Ma il filo delle trattative tra Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Giuseppe conte «è ancora integro», assicura. Mentre Conte è romai alle prese con la conta al Senato alla ricerca di un’altra maggioranza, l’ex ministro dice: «Dobbiamo sederci al tavolo e affrontare i nodi» del governo. «Non serve una maggioranza debole», spiega Delrio. «Affidarsi a variabili di soggetti singoli sarebbe uno scenario fragile, sbagliato e incomprensibile, come ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Noi lavoriamo per evitare una crisi al buio»,al Corriere Graziano, capogruppo alla Camera del Partito democratico, tra gli esponenti Dem più critici verso ilConte. Ma «è sciocco pensare che, in una situazione di così forte fibrillazione, non possa scapparci l’incidente che ti porta al voto anticipato». Ma il filo delle trattative tra Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Giuseppe conte «èintegro», assicura. Mentre Conte è romai alle prese con la conta al Senato alla ricerca di un’altra maggioranza, l’ex ministro: «Dobbiamo sederci al tavolo e affrontare i nodi» del. «Non serve una maggioranza debole», spiega. «Affidarsi a variabili di soggetti singoli sarebbe uno scenario fragile, sbagliato e incomprensibile, come ...

