De Magistris | Candidarmi alle Regionali in Calabria? Ci sto pensando

"È una scelta politica e anche personale ma ci sto seriamente pensando anche perché coincide con la fine del mio secondo mandato e da uomo del Sud non mi dispiacerebbe dare un contributo a quella terra che amo molto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Canale 21, parlando della sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Calabria. "L'idea di unire il Sud e' una bella cosa e io sono un meridionalista convinto. È una sfida particolare – ha aggiunto – affascinante, difficile, fatta di passione, dedizione ma anche di rischi'.

