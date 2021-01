De Luca: 'Il governo manda l'Italia al manicomio, zona rossa per tutti fino a fine gennaio' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chiaro e duro il commento di Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, sulla posizione dell'esecutivo per fronteggiare la pandemia. Durante la sua consueta diretta Facebook, il presidente ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) Chiaro e duro il commento di Vincenzo De, governatore della regione Campania, sulla posizione dell'esecutivo per fronteggiare la pandemia. Durante la sua consueta diretta Facebook, il presidente ...

Agenzia_Ansa : #Covid, il governatore della #Campania #DeLuca: 'Sono nettamente contrario alla linea del governo'. 'Zone rosse sol… - HuffPostItalia : De Luca: 'La linea del governo manda l'Italia al manicomio' - Bob6Rock : RT @Affaritaliani: De Luca: “Troppe mezze misure Non condivido la linea del governo' - Affaritaliani : Covid, De Luca: “Mezze misure mandano Italia al manicomio, non condivido linea governo” - Affaritaliani : De Luca: “Troppe mezze misure Non condivido la linea del governo' -