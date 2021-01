De Luca: “Ho fatto da cavia per il vaccino, se non muoio alla seconda dose potete stare tranquilli” (Di venerdì 8 gennaio 2021) De Luca cavia da vaccino. Un simbolo, “come Biden”. Il governatore della Campania torna sulle polemiche che hanno accompagnato la sua vaccinazione “dimostrativa” del 27 dicembre. “Dobbiamo vaccinare in Italia oltre 60 milioni di cittadini. Una sfida mai vista nel mondo. Più di 8 milioni in Campania Abbiamo cominciato la campagna il 31 dicembre, dopo la giornata dimostrativa del 27. Ho fatto anche io la prima dose, non manca mai chi vuole fare sciacallaggio, su un gesto simbolico per dare fiducia alle persone anziane, per dimostrare che il vaccino era sicuro. Lo ha fatto anche Biden. Ho fatto da cavia, non mi è successo niente. Se proprio volete stare tranquilli aspettate la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Deda. Un simbolo, “come Biden”. Il governatore della Campania torna sulle polemiche che hanno accompagnato la sua vaccinazione “dimostrativa” del 27 dicembre. “Dobbiamo vaccinare in Italia oltre 60 milioni di cittadini. Una sfida mai vista nel mondo. Più di 8 milioni in Campania Abbiamo cominciato la campagna il 31 dicembre, dopo la giornata dimostrativa del 27. Hoanche io la prima, non manca mai chi vuole fare sciacggio, su un gesto simbolico per dare fiducia alle persone anziane, per dimostrare che ilera sicuro. Lo haanche Biden. Hoda, non mi è successo niente. Se proprio voleteaspettate la ...

