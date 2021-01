De Luca al Governo | “Italia tutta arancione | cosi ci mandate al manicomio”

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il governatore campano, Vincenzo De, ha parlato nel corso della consueta conferenza stampa del venerdi dell’emergenza covid. De(Facebook)Non utilizza mezzi termini, come al solito, Vincenzo De, che nel corso della sua ormai consueta conferenza stampa, ha parlato dell’attuale situazionena, legata all’emergenza covid. De, ha sottolineato quanto le mezze misure del, non facciano altro che confondere i cittadini, e che invece di assegnare mille colori alle diverse regioni si dovrebbe essere tutto il paese zona, ed affrontare con maggiore decisione e serietà l’epidemia che in altri paesi d’Europa sta devastando la popolazione. Deattacca ancora sulla questione Veneto, sottolineando tutti ...