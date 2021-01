Dazi, Italia nel mirino Usa per Digital Tax (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La tassa sui servizi Digitali varata dall’Italia è contraria ai principi prevalenti nella tassazione a carattere internazionale e discrimina le imprese degli Stati Uniti d’America”. E’ questa – fa sapere Confagricoltura – la conclusione dell’indagine avviata dall’Amministrazione Usa nel giugno 2020 sulle disposizioni contenute all’articolo 1, paragrafo 678 della legge Italiana n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). In attesa di una decisione condivisa in ambito Ocse, è stata disposta una tassa con un’aliquota del 3% sui ricavi dell’anno precedente sulle grandi imprese Digitali con un fatturato globale di almeno 750 milioni e incassi “on line” in Italia di 5,5 milioni di euro. “Per il momento – sottolinea il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – non è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La tassa sui servizii varata dall’è contraria ai principi prevalenti nella tassazione a carattere internazionale e discrimina le imprese degli Stati Uniti d’America”. E’ questa – fa sapere Confagricoltura – la conclusione dell’indagine avviata dall’Amministrazione Usa nel giugno 2020 sulle disposizioni contenute all’articolo 1, paragrafo 678 della leggena n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). In attesa di una decisione condivisa in ambito Ocse, è stata disposta una tassa con un’aliquota del 3% sui ricavi dell’anno precedente sulle grandi impresei con un fatturato globale di almeno 750 milioni e incassi “on line” indi 5,5 milioni di euro. “Per il momento – sottolinea il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – non è ...

Confagri_Mn : #Dazi: il contenzioso con gli Usa si allunga a causa della tassa sui servizi digitali «Vanno assunte tutte le inizi… - buzzi_fiorella : @MarcoKris87 Cosa ha fatto per l'Italia: ha messo i dazi sui nostri prodotti, forse Salvini pensa che i formaggi e… - npedelini : @sandropiras77 @Pgreco_ Questa mattina chiedevo ad un mio amico ma Trump cosa ha fatto di tanto male? Risposta: n… - PaoloLuraschi : L'USTR Usa ha sospeso i dazi a ritorsione web tax su importazioni francesi che sarebbero dovuti entrare in vigore i… - alvolante3 : Brexit: evitati i dazi, ma per il settore aumenteranno i costi amministrativi -